本地股市星期五早盘跌0.71％

投资者对美国联邦储备局9月开始降息的预期升温，乐观的市场情绪推动部分亚太股市在星期五（7月5日）早盘的交易中触及新高，不过银行股权重高的本地股市走低。

截至中午，新加坡海峡时报指数下跌24.26点或0.71％，报3415.62点。

海指成份股方面，两只上扬，六只持平，22只下滑。跌幅最显著的是凯德投资（CapitaLand Investment）和扬子江船业（YZJ Shipbuilding），分别下跌2.21％和1.23％，报2.65元和2.41元。

占海指权重最大的本地银行股在星期五早盘走低，华侨银行（OCBC）下跌0.92％，报15.01元；星展集团（DBS）下跌0.87％，报37.65元；大华银行（UOB）下跌0.37％，报32.45元。

上涨的海指成份股包括华业集团（UOL）和怡和合发（Jardine C&C），分别起0.19％和0.12％，报5.26元和26.18元。

截至11时55分，亚太股市涨跌不一，首尔和台湾分别上涨1.29％和0.12％，其余股市下跌。香港下跌1.09％，深圳、上海、悉尼和东京的跌幅介于0.12％至0.93％。

日本方面，日经225指数在早盘的交易中攀升至41100.13点，突破3月22日创下的最高纪录。东京证交所股票价格指数（TOPIX）在星期四（4日）突破1989年12月创下的盘中最高纪录后，于星期五早盘的交易中触及2906.80点的新高。

瑞穗银行（Mizuho Bank）驻新加坡经济主管维拉丹（Vishnu Varathan）说，全球流动性依然充裕，标普500指数近期也屡创新高。人工智能的需求推动台湾和韩国的晶片制造商股价攀高，当前的利率环境也推动新加坡银行的净利创新高，而日元走软则推动日本股市升高。