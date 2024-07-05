警方与银行发短信提醒诈骗 两个月助保4700多万元

反诈骗中心与本地六家银行运用科技打击诈骗案，过去两个月向超过9810人发出防诈短信，成功阻断逾2805起骗案，保住4700多万元。

新加坡警察部队星期五（7月5日）发文告说，反诈骗中心与银行合作，利用自动化机器人流程（Robotic Process Automation，简称RPA）技术，识别可能面对诈骗的潜在受害者。当他们遇到假借提供就业机会、投资，以及涉及假朋友来电和电子商务的骗案时，当局会通过短信及时发出警示，阻止他们继续转账。

参与行动的六家银行是星展银行、大华银行、华侨银行、渣打银行、汇丰银行，以及Grab和新电信合资成立的GXS银行。

文告指出，从5月1日至6月30日展开的联合行动中，当局共发出超过1万3894条短信给超过9810名潜在受害者。通过对银行客户的上游防诈侦测，当局成功阻断超过2805起骗案，保住了超过4700万元的钱财。

据早前报道，反诈骗中心运用自动化机器人流程技术，将原本耗时费力的工作自动化。中心只须按一个钮，就能将涉案和列入黑名单的银行户头发给银行。合作银行随后会根据记录，找出哪些客户曾转账进入这些黑名单户头，再把相关资料发给反诈骗中心。

反诈骗中心接获资料后，再利用自动化机器人流程技术加以审查，并由系统自动处理信息，发短信给有关客户，通知他们可能陷入骗局。

此外，系统一旦确认某个银行户头涉及骗局，就会立即冻结户头，并与银行合作，确认和通知有关客户。

欲了解更多防范骗案信息，公众可浏览www.scamalert.sg或拨打反诈骗热线1800-722-6688。公众也可拨打警方热线1800-255-0000，或上网www.police.gov.sg/iwitness向警方提供诈骗线索，所有资料将被保密。