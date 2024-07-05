关闭前一天才通知家长 幼儿园被禁申请新分校执照

幼儿园在关闭前一天的傍晚才发通知书给家长，幼儿培育署将禁止这家学前教育机构申请新分校的执照。

这是学前教育中心Metis Little Campus在过去的三个月内，第二次突然关闭分校。之前遭关闭的幼儿园位于红山。

《海峡时报》报道，星期一（7月1日）傍晚6时左右，Metis Little Campus淡滨尼分校的学生家长，收到一封来自学校的通知书，指该校将于星期二（2日）关闭。

中心的刘姓女董事经理在通知书中表示，学校的银行账户已被冻结，她也将申请破产。

一位家长告诉海峡记者，指他去年底才为儿子报名就读这所分校，没想到会变成这样。“幸好我们家里有人帮忙看顾，所以不需要急着安排，但还是打乱了我孩子的学习和日常安排。”

该家长透露，星期一之前一切正常，老师们还刚刚通知家长下半年学生的膳食计划。

另一名家长莎拉今年1月为她两个不到六岁的孩子报读淡滨尼分校，她对幼儿园突然关闭感到震惊。

“我和丈夫都是全职工作，没有帮手或其他人的帮助，所以我们不得不调整安排。如今打算送孩子到半小时车程外的另一家幼儿园。”

幼儿培育署（ECDA）发言人表示，培育署知悉Metis Little Campus突然停运的情况，因中心营运者正在申请破产和清算。

培育署指出，机构在停运前，须提前六个月通知家长和当局，以便让家长有足够的时间为孩子安排新学校。

“这违反了ECDA的规定，也是他们第二次在短时间内关闭幼儿园。因此，培育署将禁止Metis今后申请任何新分校的执照。”