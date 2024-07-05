警方全岛突击三周 超过1440人涉案助查

新加坡警察部队联合多个执法机构展开为期三周的全岛扫荡行动，超过1440人因涉及各类罪名，正协助警方调查。

警方星期五（7月5日）发文告说，当局于6月10日至30日在全岛执法，介于16岁到91岁的871名男子和577名女子，因涉嫌卖淫、非法赌博和毒品等罪名而助查。

逾2200名来自七大警署的警员，在八个执法单位的支援下进行了超过1130场行动，盘查了1万零400多人，并逮捕其中512人。

6月19日至22日，执法人员到实利基路、乌节路、马里士他路、汤申路上段、里峇峇利路、纽顿路和新民路，针对按摩院、公共娱乐场所和私人住宅展开突击。介于19岁至53岁的八男46女被捕，一家公共娱乐场所因抵触防火安全条例受查。另有四名男子抵触社团法令被调查，他们介于18岁至29岁。

6月18日至23日，执法人员到芽笼一带扫黄。介于17岁至73岁的22名女子因抵触雇用外来人力法令被捕。另七名女子因抵触妇女宪章落网，20岁和38岁男子涉嫌其他罪行被捕。

6月29日，警方在达曼裕廊巴刹与熟食中心以及裕廊西41街取缔非法赌马活动，介于61岁至74岁的七名男子正协助警方调查。警方也起获逾2900元现金和赌博用具。

6月22日，警方到义顺72街扫赌，介于56岁至82岁的五男三女被调查。警方也起获逾9140元现金和赌博用具。

6月19日，警方到实龙岗路上段的一个公寓扫黄，两名分别35岁和31岁的女子被捕。

6月10日至16日，执法人员到惹兰勿刹、实龙岗路、美芝路、驳船码头和桥南路，针对卖淫、非法赌博、毒品等活动展开扫荡行动。介于19岁到91岁的60名男子和111名女子，因涉及各种罪名被警方调查。

警方针对1448人的调查仍在进行中。