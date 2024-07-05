荷兰村按摩院挂羊头卖狗肉 四女涉卖淫被捕

荷兰路酒吧餐馆街暗藏淫窟，一家按摩院张贴告示写着“本店禁止所有伤风败俗的活动”，里头却摆放了情趣内衣裤、避孕药和润滑剂等用品。四名介于29岁至50岁的女子更因涉嫌提供卖淫服务被捕。

新加坡警察部队日前联合多个机构，动员超过2200名警员，于6月10日至30日在全岛展开1130次执法行动。在警方的安排下，《联合早报》记者于6月25日跟随执法人员，直击他们到裕廊东、直落布兰雅通道和荷兰村展开突击的经过。

被突击的按摩院坐落在荷兰路酒吧餐馆街，其门面打着“SPA”的招牌做生意，暗地里却涉嫌提供卖淫服务。按摩院开在商店二楼，走进店里，最先进入眼帘的是一系列美甲和保健产品，视线往内部延伸，就能看到由一张帘子隔开的两张按摩床和一张沙发，以及另外两个隔间。

这个区域的灯光昏暗，不少情趣内衣就挂在墙上，而且每一张床都坐着一名女子。

警方上门调查时，还意外发现店屋的二楼别有洞天，设了一个隐秘的小阁楼。阁楼里有两间房，房间墙上贴有露骨海报，和一张此地无银三百两写着“本店禁止所有伤风败俗的活动”的告示。

执法人员在按摩院中搜出多盒紧急避孕药，以及一些润滑剂。（陈斌勤摄）

执法人员过后从按摩院搜出多盒紧急避孕药，以及一些润滑剂；按摩床边还有一些妇科用药，一小房间内更挂着不少情趣内衣裤。

警方也突击位于裕廊东和直落布兰雅通道的按摩院，这些按摩院都因装潢布置不符合按摩院条例，被指无照营业。

在6月21日晚展开的突击行动中，警方突击了卡佩芝大厦（Cuppage Plaza）和纽顿一带的KTV酒廊，逮捕了19名年龄介于19岁至33岁的女子。