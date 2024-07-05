运用复健机器人辅助治疗 武吉巴督新康复中心启用

86岁的李盛脊椎手术后四肢僵硬，须接受康复治疗恢复体力。通过使用复健机器人，她在屏幕前移动手臂，避开游戏中的障碍物。游戏元素成为坚持治疗的动力，她如今已恢复独立行走的能力。

既可提高复健效果，又能让治疗过程更有趣，近年有越来越多医院和大型医疗机构，采用机器人辅助治疗（Robot-assisted Therapy）。现在，更有社区康复中心引进这类先进设备，方便民众就近接受治疗。

位于武吉巴督的圣路加乐龄关怀社区康复中心，星期五（7月5日）开始投入运作，年长病人可使用机器人进行康复治疗。

李盛两年前因脊椎问题动手术、坐轮椅，术后开始使用机器人，对上肢和下肢进行复健。“游戏让康复运动更好玩，机器也很有效，我现在可以出门跟朋友喝茶。”

住在武吉巴督的她说，以后如有需要，可到社区康复中心进行治疗。

康复中心设有七台复健机器人，训练不同肢体部位。每一台机器都设有多种游戏，激励病人完成疗程。如上肢复健机器人Armeo Spring，让病人挥动手臂控制游戏中的人物，通过避开游戏中的障碍物，获得积分并“通关”。

圣路加物理治疗部门代主管刘伟杰受访时说：“康复治疗需要病人长期重复相同动作，游戏化设置让重复的动作也变得有趣，同时提高治疗效果。”

武吉巴督区议员穆仁理，星期五为康复中心主持启用仪式。穆仁理也是律政部兼交通部政务部长。他致辞时说，社区康复中心将增强和完善武吉巴督的社区设施，尤其是面向年长者的服务。

新开的圣路加社区康复中心，位于武吉巴督东3道第229座组屋底层，预计一天可服务最多55名病人。

圣路加受询时未说明服务费用，但强调病患可以申请补贴，减免高达八成的医疗费用。