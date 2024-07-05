海指结束四天的涨势 闭市滑落0.85%

市场虽然对美国减息的预期高涨，但在等待美国关键就业市场数据出炉之际，两股情绪相互抵消，星期五（7月5日）的亚太股市起落参半。新加坡海峡时报指数结束这周以来的涨势，闭市滑落0.85%或29.07点，收报3410.81点。

其他亚太股市方面，日本股市在前个交易日创新高之后出现套利，以持平收市。香港股市领跌，闭市下挫1.27%，上海跌0.26%，澳大利亚滑落0.11%。

韩国股市领涨1.32%，深圳起0.52%，台湾上扬0.14%。

本地股市全天交易量达10亿6000万股，交易额8亿1208万元， 上升股257只，下跌股296只。

30只海指成份股多数走低，只有三只上升股，五只股价持平，其余都下跌。

股价上升幅度最大的是凯德综合商业信托（CapitaLand Integrated Commercial Trust），闭市上扬0.5%至2元，华业集团（UOL）起0.38%至，吉宝有限公司（Keppel Ltd）上涨0.31%至6.56元。

跌幅超过2%的成份股包括凯德投资（CapitaLand Investment）和DFI零售集团，前者下跌2.21%至2.65元，后者退低2.12%至1.85元。

三只银行股都下滑。星展集团下挫1.47%至37.42元，华侨银行跌0.99%至15元， 大华银行滑落0.22%至32.5元，跌幅最小。