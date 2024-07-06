毗邻新加坡理工 杜佛路设第二个无人机飞行区

本地设立第二处无人机飞行区，为更多无人机爱好者，特别是学生和新手，提供可以安全放飞无人机的区域。

交通部长兼财政部第二部长徐芳达星期六（7月6日）正式为杜佛路（Dover Road）的无人驾驶飞行器（unmanned aircraft，以下简称无人机）飞行区揭幕。

交通部长兼财政部第二部长徐芳达（中，红衣）星期六（7月6日）正式为杜佛路的无人驾驶飞行器飞行区揭幕。（叶振忠摄）

这是由新加坡民航局和新加坡空军部队、公用事业局、市区重建局及土地管理局合作推出的第二处无人机飞行区，位于新加坡理工学院对面的沃伦高尔夫球场旧址，占地约0.6公顷。飞行区内也设有桌椅，方便爱好者交流及调试无人机。

与2022年设立、涵盖大面积水域的班丹蓄水池无人机飞行区相比，杜佛路的飞行区都位于陆地上，便于放飞和拾取无人机，更方便新手爱好者使用，也可放飞固定翼无人机（fixed wing unmanned aircraft）。

这个地点邻近新加坡理工学院和杜佛阁国际学校（Dover Court International School）等教育机构，也为青少年提供接触无人机、参与活动的机会。当局也通过举办工作坊和与教育机构合作、研究创新的无人机应用等，鼓励青少年参与、促进联络。

例如，民航局与新加坡童子军协会合作，开设着重科学、技术、工程与数学（STEM）教育的综合无人机飞行项目。

徐芳达星期六也为36名完成该项目的童子军，颁发童子军无人机飞行勋章。勋章还通过无人机运输，空投至颁奖区域。

此外，民航局也与人民协会合作，为杜佛区居民开设无人机工作坊并设立爱好者俱乐部。当局也与新加坡无人机足球协会（Association of Drone Soccer Singapore）合作，在飞行区提供训练机会，推广这项新式竞技。

须遵守放飞无人机规定

在飞行区内放飞无人机也须遵守相关规定，如登记自重在250克以上的无人机，放飞时始终保持无人机在视线范围内，以及飞行高度不可超过200英尺（约61米）等。

杜佛路的无人机飞行区将运营至2025年6月，民航局会适时检讨飞行区的成效。公众也可加入民航局设立的Telegram群组“UA Flying Areas”，了解两处无人机飞行区的主要信息。