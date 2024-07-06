李智陞：金文泰体育场将重新发展

已有超过40年历史的金文泰体育场，将与相邻的一块空地一起重新发展，加设新的棒球和垒球设施，以及社区游乐场和跑道。工程预计在2030年完工。

国家发展部长李智陞星期六（7月6日）在西海岸民众俱乐部参加百盛艺术节活动时，做出以上宣布。

金文泰体育场位于西海岸集选区的西海岸分区内，该区原本的议员是前交通部长易华仁，他今年初面控前辞去议员职位，区内事务由包括李智陞在内的其他西海岸集选区议员代为负责。

李智陞也说，金文泰体育场及周边地区重新发展工程进行期间，新加坡体育理事会将负责金文泰体育场的日常维护，直到新设施开放为止。

跨岛线西海岸站上方拟发展综合发展项目

正在兴建中的地铁跨岛线也会在西海岸设站，位置在前东林中学（Tanglin Secondary School）西海岸路301号的校址。跨岛线是一条全线位于地下的地铁。

李智陞也宣布，当局正研究配合新地铁站开发综合发展项目，一站式满足居民购物，交通和生活需求。

他说：“这不仅仅是改善交通，更会提升大家的生活品质。”

李智陞还说，希望听取居民对金文泰体育场项目和西海岸地铁站综合发展项目的看法。

百盛艺术节场边也设有展板，向居民介绍西海岸接下来的发展与更新项目，以及收集反馈意见。