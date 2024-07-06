正华区设日用品贩卖机 居民可用积分兑换报纸

为协助低收入家庭减轻生活费上涨压力，荷兰—武吉知马集选区内的正华区增设了日常必需品自动贩卖机，让区内租赁组屋居民可以根据需要，全天候随时通过QR码兑换新鲜面包、牙膏、麦片、饼干等日用品，还能使用积分来兑换报纸，掌握最新信息。

西北区齐心计划（Project Sama Sama @ North West）星期六（7月6日）启动，这项为期一年的试点计划，为正华区超过400户低收入家庭，提供总值约15万元的日常必需品。这些必需品都是商家赞助的。

符合资格的租赁组屋家庭，可以在网上或使用手机登记申请，每月初就会获得20元的QR码积分，用于兑换自动贩卖机里的物品。不会使用手机和上网的年长者，可以向正华民众俱乐部寻求帮助。

这项计划是由西北社区发展理事会、新报业媒体（SPH Media），以及自动贩卖机制造商Auresys携手推出，旨在集合社区力量，为西北区的弱势居民提供及时和持续的支持，并促进社区凝聚力。这也是西北社理会首次与合作伙伴通过自动贩卖机分发必需品。

西北区市长任梓铭致辞时说：“我们计划将西北齐心计划扩展到更多区域，目标是用约200万元的赞助物品，帮助多达8000名低收入居民，希望更多的赞助商加入我们的行列。”

贩卖机将供应《联合早报》《新明日报》《海峡时报》及《每日新闻》，居民可使用积分来兑换报纸，一般公众也能通过贩卖机购买报纸。