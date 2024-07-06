黄总理：青年志愿团队可发展更多志愿服务选项 鼓励青年参与

随着政府将提供更多管道让青年回馈社会，新加坡青年志愿团队也可加强与青年的联系，包括提供较短期的志愿服务活动，以鼓励得兼顾其他责任的年轻人接触志愿工作、打造更多类型的志愿服务，并鼓励青年参与海外团。

总理兼财政部长黄循财星期六（7月6日）出席新加坡青年志愿团队10周年庆嘉年华时，为团队接下来的发展提出三项建议。

青年志愿团队（Youth Corps Singapore）是在黄总理时任文化、社区及青年部长，于2014年成立的。

黄总理致辞时说，团队从成立初期的90人，发展到如今有超过3万名青年义工。他们参与各项志愿服务项目，并在冠病疫情期间挺身而出，为弱势群体送餐、教导年长者数码技能等。

新加坡明年将庆祝独立60周年。他说，通过新加坡携手前进运动，许多年轻人分享他们对新加坡的期待，包括希望有机会实现不同的理想。

政府将致力于实现愿景，但这也需要年轻一代发挥各自角色。政府会提供更多机会让青年做出贡献，包括已成立的青年小组，让青年为所关注的课题如终身学习、环境可持续发展等提供建议。

黄总理指出，青年志愿团队也应更新与青年联系的方式。团队可发展更多微型类志愿活动。现在，青年义工一般每个月得投入约八个小时，为期三个月。但青年须兼顾学业、实习和课外活动，未必能长期投入义务工作。

青年志愿团队已开始推出较短期的志愿活动，希望能鼓励更多人参与。

他说，团队也可以发展更多类型的志愿服务。目前，志愿服务工作涵盖八大类如心理健康、特需人士、年长者等。范围很广泛，但还有扩大的空间。例如：支持年长者健康养老也包括心理健康方面，义工可更多地与乐龄人士交友，鼓励他们外出活动。

此外，青年志愿团队可推出更有趣的海外团，鼓励更多青年参加。他指出，疫情前每年有约4000人参加海外团，参与志愿活动。活动在疫情后已重启，但去年只有约2000人参与。

团队可设计更有趣的活动，例如让义工与当地青年义工合作，促进更紧密的联系。

嘉年华在*SCAPE Playspace举行，出席嘉宾包括文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉、永续发展与环境部长傅海燕、贸工部兼文化、社区及青年部政务部长陈圣辉，以及通讯及新闻部兼卫生部政务部长拉哈尤。