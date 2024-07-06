失业又赌输钱 男子骗四同乡逾4900元判监五个月

失业又在赌场输钱，男子设求职骗局，向四名同乡骗取超过4900元“办理”工作准证申请，星期五（7月5日）被判坐牢五个月。

中国籍被告李金成（45岁，译音）共面对七项欺骗控状，他承认其中四项，余项交由法官下判时一并考量。

案情揭露，被告在案发前失业，还在圣淘沙赌场输了很多钱，因此陷入经济困境。随后，他设了一个求职骗局，谎称自己在新加坡的洗碗公司或超市有工作机会，以此吸引感兴趣的求职者上钩。

第一名受害者通过微信联系被告，表示想从事洗碗工作。被告于是要求受害者转账5300人民币（约987新元）给他，以提交工作准证的申请。

受害者在3月11日付款给被告，被告随之约受害者在3月25日见面进行面试。被告最终没有出现，受害者于隔天报警。

此后，被告以类似手法分别向另外三名同乡分别骗取1500元、1000元和7950人民币（约1491新元）。他们后来惊觉受骗，相继报警。

被告一共向四受害者骗取约4978元，并将这些钱用于偿还债务以及个人开销。

警方在3月26日逮捕被告。调查显示，被告与四名受害者从未见过面，仅通过微信联系。

被告求情时表示忏悔，承诺出狱后会赚钱赔偿受害者。他也指家中还有80多岁的母亲等着他回去照顾，请求法官轻判。