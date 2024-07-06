义顺夜市娃娃机抓榴梿 两人花50元抓九个

娃娃机飘榴梿香！娃娃机抓榴梿的热潮卷土重来，有“高手”前来挑战，星期五（7月5日）晚上花不到50元抓走九个大榴梿。

现在正值榴梿季节，岛国各处飘榴梿香，《新明日报》去年曾报道，夜市业者新天地（PlayUnited）辟蹊径把榴梿放入娃娃机，引得多名公众来试手气。

放有小猫山王的榴梿机吸引不少人目光，大家围观看新手和高手如何抓出榴梿。（吴伟国摄）

新天地上周在位于义顺地铁站前的夜市“重启”娃娃机抓榴梿，并放置四台榴梿机，其中两台放有数个小猫山王（900克以下），另两台放置一两公斤的各品种榴梿。每抓一次需要两个硬币，每个硬币可用1元兑换。

负责人林静蔚（24岁）受访时说，他们的榴梿来自东甲果园，这是新合作的果园，上周他们品尝榴梿后，觉得品质好就决定合作。

她指每天晚上果园会运送五六箩榴梿到夜市，品种包括甘榜榴梿、AB果的猫山王、D13、江海、101等。目前他们在义顺、淡滨尼和武吉班让的夜市都有放置抓榴梿机。

星期五晚上有一对搭档吸引全场目光，许成辉（45岁，物流经理）和林鸿铭（17岁）用不到50元就把九个大榴梿抓出来。

许成辉说，20年前他便是娃娃机爱好者，最初在游戏厅练手，现下流行榴梿，考虑到家里有太多娃娃，于是改来夜市抓榴梿。

“其实很难说有什么技巧，但需要一定的策略和运气，如果幸运的话，尝试两次就可以抓到一个榴梿。如果位置不好，就要持续用爪子去推，找准角度才能抓出。”

许成辉说，他和林鸿铭之前在夜市相识，过后常约出来抓榴梿，平均一周会来三四次，每次都是满载而归。两人的技艺星期五吸引不少公众围观。

林鸿铭直言，如今吃自己抓的榴梿也吃到怕，偶尔会拿榴梿到夜市摊位换食物，或是卖给摊贩。他星期五便用一个榴梿换来售价5元的椰子水。

椰子水摊位员工刘文杰（44岁）说，林鸿铭几乎每天都会来夜市，对方星期五送他一个榴梿，他便回赠一杯椰子水。

询及碰到“高手”来踢场是否会亏钱，负责人林静蔚指出，确实有一些顾客只需要两三次就能抓走大榴梿，但榴梿机也吸引许多新手尝试，因此平衡下来还是可维持收益。