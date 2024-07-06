教宗9月12日国家体育场举行大型弥撒

罗马天主教教宗方济各将在2024年9月11日至13日访问新加坡，并于12日在可容纳5万5000人的国家体育场举办本地近40年来首个教宗大型弥撒。

根据梵蒂冈7月5日（星期五）发布的消息，教宗将从9月2日起至13日，展开12天的亚洲及大洋洲行程。访问的国家包括印度尼西亚、巴布亚新几内亚、东帝汶及新加坡，新加坡是教宗出访行程的最后一站。

教宗会在9月11日（星期三）下午从东帝汶帝力（Dili）飞抵新加坡樟宜机场，当天傍晚与耶稣会的代表举行闭门会议。隔日（12日）教宗行程紧凑，早上会前往国会大厦出席官方欢迎仪式，接着会见总统尚达曼、总理兼财政部长黄循财。

教宗也会在同一天下午前往新加坡国立大学演讲，出席者包括政府部门机构、公民社会及外交使团代表。至于此次来访新加坡的重点行程，则是12日下午5时15分在国家体育场举行的大型弥撒。

在13日中午飞回意大利首都罗马前，教宗会到圣德肋撒之家探望年长者和病人，以及到公教初级学院与青年人交流。

我国首次迎接教宗到访，是在1986年11月。当时的教宗若望保禄二世在我国逗留了五个小时，并在国家体育场为7万人主持弥撒。

尚达曼总统6月下旬到罗马进行工作访问时，曾私下会晤教宗，双方谈及宗教间和谐的重要，总统也说很期待教宗9月到访新加坡。