巴士站柱子阻视线 陆交局考虑装摄像镜头

百汇广场对面的巴士站被指有多个柱子挡住视线，导致候车乘客无法看清哪辆巴士到站，陆路交通管理局会考虑在面向巴士进站方向安装摄像头，再把录像画面投放到站内的信息显示屏，方便乘客知道进站车辆。

交通部长兼财政部第二部长徐芳达星期六（7月6日）在脸书贴文，指知晓这个位于百汇广场（Parkway Parade）对面的巴士站设计对乘客不友好，除了柱子阻碍视线，同一个巴士站有两个上下车处，也让乘客混淆不懂要在哪里候车。

徐芳达说，陆交局已向他解释，负责撑起巴士站顶的支柱，没有像其他巴士站一般安装在车站后方，是因为车站后方有地下排水沟。一旦在后方建柱子，压在排水沟上面，会影响后续的维护工作。

他说，陆交局曾考虑把巴士站设在其他位置，但最终保留在原址，因为这个位置更靠近地铁站。最靠近这个巴士站的地铁站，为汤申—东海岸线的马林百列站。

徐芳达承认车站设计有其缺点，即乘客坐在巴士站时无法看清楚驶来的巴士，但他相信可借助科技改善问题。部长已指示陆交局，探讨安装录影摄像镜头的可能，以及探讨其他更方便乘客的方案。

“如果这方法可行，陆交局可将它扩展到其他有类似场地限制，和有柱子阻碍乘客看到驶来巴士的车站。”

至于有乘客反映巴士站有两个上下车处，他们不清楚等候的巴士会在哪里停车，徐芳达指这是一个比较长的巴士站，有很多巴士停靠，而陆交局的设计是为了加快上车速度。

他指出，陆交局将改善巴士站的标识，让乘客更清楚应该去哪里等车。当局也通知巴士业者，提醒车长在进站时放慢速度，好让等车乘客有更多时间反应。

陆交局将在之后提供更多新进展。