卫生部长王乙康举四大理由说明电子烟危害

卫生科学局从查获的电子烟中，发现电子烟的尼古丁含量可高达四包20支香烟的含量，而卫生部的研究也显示，吸电子烟者每天摄入的尼古丁要比传统吸烟者来得高。

卫生部长王乙康星期六（7月6日）在社交媒体平台TikTok发布视频，通过说明电子烟的祸害来劝导公众，特别是年轻人戒掉电子烟，不要违法。

他说，电子烟的尼古丁含量不一定比香烟低，这取决于吸烟者的使用行为以及摄取量。

根据卫生部的研究调查，吸烟者每天摄入的尼古丁约为10到40毫克，而吸电子烟者的摄取量其实更高，为6到90毫克。

王乙康说，电子烟在新加坡是违禁品，但还有公众，特别是年轻人仍然在吸电子烟。

他相信年轻人知道吸电子烟有害，但年轻人以为电子烟比普通香烟的危害要小。

王乙康举四大理由加以说明电子烟的危害，包括上述数据，证明电子烟尼古丁含量比香烟高的事实。

他指出，电子烟含有许多其他化学物质，“这些化学物质的影响现在尚不为人知，但随着时间的推移会被揭示出来。我们不应该冒这种风险，等到证据确凿时，伤害已经造成，为时已晚。”

其次，电子烟并非香烟的替代品，而是非吸烟者开始吸烟的入门。

他说，2022年澳大利亚系统审查了189项研究，发现年轻人开始使用电子烟后，以后吸烟的可能性是普通人的三倍，当中的一些人可能转向其他毒品，如大麻和其他违禁品。

此外，电子烟专门针对年轻人而设计，含水果味使它更具有潜在的危害，因为它打着年轻人友好的旗号。