人协时隔五年复办社区运动会 规模更大比赛更系统化

因疫情停办了五年的人民协会社区运动会今年以新形式回归，赛事结构更系统化、更具竞争性。人协计划在未来持续扩展活动，鼓励更多不同群体的公众前来参与，推动体育在社区内的发展。

人协于5月24日至7月28日举办社区冠军杯（Community Championship），让本地17个集选区的居民角逐五个运动项目，包括羽球、篮球、足球、匹克球（pickleball）及乒乓球。

社区冠军杯的前身是人协自2013年开始举办的常年社区运动会（Community Games），但2019年受冠病疫情影响，停办至今。

约2800公众参与

今年以全新面貌亮相的活动为历来最大规模，约2800公众参与，比赛形式也与以往大不相同，会更接近正式体育赛事。

各选区的参赛者不会先直接与其他选区的参赛者竞争，而是先在选区内角逐，最终脱颖而出的两个队伍才会代表选区晋级决赛。单选区参赛者则会在各自所属的群区内竞赛，如麦波申单选区的参赛者会与马林百列集选区和东海岸集选区的选手一同在东南区竞争。

新颖的潮流运动匹克球近年热度攀升，是本届社区冠军杯的运动项目之一。（李冠卫摄）

除了引入新的潮流运动项目如匹克球，本届的比赛还将首次举办“Pesta Sukan”全国冠军赛，各选区的代表队伍将于8月一决高下。届时，五个运动项目的各别冠军将获得奖杯和奖金，人协受询时透露奖金金额还未确定。

人协星期天（7月7日）在新加坡体育城华侨银行室内体育馆（OCBC Arena）举办了马林百列集选区的赛事。马林百列集选区议员——文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉、人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生、东南区市长阀贺米，以及可能在下届大选参选的马林百列集选区（景万岸—菜市）基层组织第二顾问、新加坡理工大学助理教授朱佩玲也出席了活动。