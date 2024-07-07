配合“欢庆义工年” 社会及家庭发展部首办“志愿者嘉年华”

很多人在生活中都会慷慨助人、乐善好施，约七成的新加坡人认为志愿服务是提升社区的有效途径。

社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高星期天（7月7日）在淡滨尼天地，为“志愿者嘉年华”（Volunteer Festival）主持开幕仪式。他致辞时引述上述由社会及家庭发展部所做的调查结果。该调查也显示，超过七成的新加坡人认为志愿服务不仅为受惠者带来积极影响，对志愿者本身也有正面作用。

社会及家庭发展部是在今年较早时候，针对1000多名新加坡公民进行调查，了解他们对志愿服务的看法。

马善高指出，社服机构正努力提升志愿者的能力，让他们能够继续参与志愿服务。目前，近八成的社服机构已经制定义工管理流程，约七成社服机构也有专职的义工管理人员，协助了解义工的技能和兴趣，来匹配志愿服务需求。

他说：“这些努力使过去两年志愿服务总时数增加了20%。国家福利理事会将继续与社服机构合作，提升义工能力，以加强提供志愿服务和提升义工的体验。”

邀请多达66个机构设立展摊

配合今年的“欢庆义工年”，社会及家庭发展部首办“志愿者嘉年华”，邀请多达66个机构设立展摊，向公众分享志愿服务项目与信息，招募有兴趣者加入义工行列。

活动分7月的四个周末在淡滨尼天地、大巴窑中心、海军部村庄和第一乐广场（Lot One Shoppers’ Mall）巡回举行，聚焦残障者、家庭联系、低收入和弱势家庭，以及边缘青年和犯罪青年等青年群体。

公众可以在活动上，与参展的职员和义工交流、聆听志愿者分享经历与故事，并参与互动项目来了解更多资讯，包括坐轮椅上坡道，来体验和了解轮椅使用者可能面临的日常挑战。