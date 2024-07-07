法律系新生被撞死 母亲：我们原谅肇祸司机

19岁大学法律系新生被货车撞飞送院不治，她的母亲说，相信司机已因事件受到很大打击。“我们想告诉他，我们原谅他。”

《新明日报》星期六（7月6日）报道，这起致命车祸发生在6月8日早上8时10分，地点是在如切路，位于i12 Katong购物商场外。死者是19岁的陈玮施，她当天相信是一早出门健身，岂料返家途中遭遇车祸。

死者家属在事发地点贴告示，寻求目击者还原车祸经过。（档案照片）

新闻刊登后，不少公众在脸书留言，为陈玮施的遭遇感到惋惜，认为司机若是鲁莽驾驶，应该受到法律制裁。

对此，陈玮施的母亲陈女士（47岁，人事助理）受访时说，如果总检察署最后没有提控涉事司机，她也能够理解。她指，相信没有人想要撞倒或是伤害任何人。

“我相信司机已经因事件受到很大打击，如果他真的必须为此负上责任，我们也想告诉他，我们原谅他。”

陈女士也指出，家人们不了解完整的来龙去脉，因此他们会接受当局根据收集到的资料后，做出的判断和决定。“我也希望他们已经掌握所需的资料。”

警方受询时证实接获投报，车祸涉及一辆货车和一名行人。19岁的女行人在昏迷下送院，最终过世。24岁的货车司机正协助调查。警方调查还在进行中。

死者已获新大法律系录取

陈玮施是莱佛士书院学生，去年刚完成A水准考试，今年接受了新加坡管理大学法律系的录取通知，原本8月开学。

根据新加坡管理大学网站资料，新学年的开学日期是8月19日。