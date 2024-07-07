勿洛组屋走道地砖爆裂 公众忧安危绕道行

疑因天气炎热，组屋走道上的地砖突然隆起和爆裂，公众担忧安全纷绕道而行。

热心公众通知《新明日报》，位于勿洛北3街第539座组屋，靠近麦当劳外的走道地砖爆裂，希望有关当局可以尽快处理。

记者星期三（7月3日）下午走访该处，发现公共走道上确实有地砖损坏的情况，损坏处刚好处于走道的正中间，受影响的区域已经被围起来。

据观察，被围起的区域大约二乘二米左右，部分地砖有鼓起和爆裂，且裂痕向外延伸。

附近杂货店员孙先生（51岁）受访说，估计是天气炎热，热胀冷缩的缘故导致地砖爆裂，幸好没听说有任何人受伤。

居民许女士（78岁，退休）透露，这里的地砖并非第一次裂开，去年初她亲身经历过一次。

“当时我走在路上，脚下突然传来噼里啪啦的声音，然后砖块就突然裂开了，吓了我一跳。”

自那以后，许女士一直心有余悸，每次经过该处就会尽量避开事发区域，以免再遭遇相同事件。

其他受访公众纷纷表担忧，指爆裂的地砖若不及时处理，始终是个安全隐患，尤其对于老人和孩子而言更是危险。

市镇会：将跟进处理



阿裕尼-后港市镇会称已经知情，该处砖块当初由建屋局所铺，市镇会已联系当局，相关团队会跟进处理，工作预计将在7月8日展开。

发言人受询时指，市镇会发现情况后，已立即将受影响的区域围起。

发言人也提醒公众，目前请勿靠近该区域。