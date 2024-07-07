疑油灯引火患 民防破门灭火

无人组屋单位疑神坛油灯引发火患，新加坡民防部队破门灭火。

这起火患发生在星期天（7月7日）凌晨零时左右，地点是盛港芬薇路第436D座组屋10楼的一个单位。

热心读者通知《新明日报》，指上述单位不断冒出浓烟，附近公众开始围观，也有同座居民自行疏散。

记者约凌晨1时30分抵达现场时，火势已经扑灭，仍有部分居民在组屋楼下，直到约1时45分才陆续返回住所。

根据读者提供的视频，单位起火后客厅冒出火光，烟雾从窗户飘出。

住在事发单位楼上的王女士（39岁）说，当时全家人都在房间休息，母亲已睡着。她开始时听见些许爆裂声响，但不以为意，直到丈夫闻到烟熏味，到客厅查看时，才发现楼下喧闹，更惊见消防车抵达现场。

王女士说，一家人疏散下楼，之后获准回家时发现单位内充斥烧焦味，久久无法散去。

10楼邻居胡先生（63岁，建筑工人）则透露，起火单位的一家四口鲜少出现，每逢农历初一十五才会看到男屋主回来。

“相信他们已经搬走了，很少见到他们。”

胡先生说，事发时被巨响惊醒，后来得知是隔壁单位失火，赶到现场的民防人员正在锯门，要入内灭火。

“锯门声很大，我们没有屋主的电话，所以无法通知对方。民防人员也叫我们用湿毛巾挡着自家门缝。”

记者星期天早上再次走访时，一名相信是屋主的男子正在清理火患单位。据观察，单位外墙并无损坏痕迹，但单位内的地板被熏黑。

该名男子说，单位并未出租，相信是神坛的油灯引起火患。当记者进一步追问详情时，他不愿多谈。

民防部队受询时证实接获通报，火患涉及客厅的物品。发言人说，民防人员使用一支水管灭火，约20人在民防部队抵达前已自行疏散。无人在事件中受伤，起火原因仍在调查中。