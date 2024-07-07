涉欺诈逾1300万元 山立：调查不知要持续多久

通过汇款公司汇钱到中国结果遭冻结的案件仍在调查中，山立汇款公司发声明称针对公司的调查还在进行中，所有的记录和设备，包括汇款收据等文件依然在新加坡警察部队手中，调查不知道还需要多久。

《联合早报》早前实名报道，不少在新加坡工作的中国公民通过山立汇款公司把血汗钱汇回中国，却被中国当局指汇款过程中涉及犯罪行为，导致汇款人或收款人在中国的银行户头被冻结。

山立汇款公司星期天（7月7日）发布声明通知客户，调查目前已经进入第五个月，公司并不知道调查会持续多少个月或多少年。

“调查在公司申请归还执照后开始，关于顾客向我们提出的诉讼，目前已经过了大约10个月，案件还在进行中；视情况而定，可能还会持续一年左右。”

山立汇款公司也在声明最后称，“政府联系了一些人，与他们分享了一些信息”，不过没有进一步说明。

新加坡警察部队和新加坡金融管理局在2月23日时说，当局正在调查山立汇款公司的两名负责人，分别是一名43岁的女董事，以及一名34岁的合规经理。他们被指以欺诈为目的经营业务，以及未能履行作为持牌支付服务提供商的各项义务。

警方过后也透露，2022年至2023年12月15日，本地警方共接获670多起从本地汇款到中国后银行户头遭冻结的报案，其中430起与山立汇款公司有关，涉及金额达1300万元。