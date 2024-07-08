雅诗阁成为英超球会切尔西酒店合作伙伴 加速扩展欧洲业务

体育赛事吸引全世界的眼球，也推动举办赛事地点的酒店住宿需求，凯德投资（CapitaLand Investment）住宿业务部门雅诗阁有限公司（The Ascott Limited）看好这方面的增长机遇，本月起成为切尔西（Chelsea）足球俱乐部的“官方全球酒店合作伙伴”，并将在“蓝军”位于英国伦敦斯坦福桥（Stamford Bridge）的基地发展酒店项目。

在这项战略合作伙伴关系下，雅诗阁今年下半年接手管理切尔西足球俱乐部在斯坦福桥持有、共计232间客房的酒店，把这个项目重新打造一番，明年下半年发展为lyf品牌旗下的住宿。

与此同时，公司将加速欧洲的发展计划，包括在这个区域签订管理六个新项目、首次在该市场推出The Unlimited Collection品牌的住宿，以及扩展lyf品牌的住宿。

雅诗阁星期一（7月8日）发表文告宣布上述消息。lyf品牌住宿主要瞄准年轻千禧世代，满足这个消费群对短期商务公干住宿共享空间的需求；The Unlimited Collection是结合当地文化特征的精品酒店。

欧洲是今年体育盛事的热点区域，欧洲足球锦标赛正在如火如荼地进行中，法国巴黎也将在本月26日主办奥林匹克运动会。

雅诗阁希望在各类体育赛事举行期间，为酒店住客提供体验式住宿。例如，在过去周末，公司招待雅星会（Ascott Star Rewards）的贵宾观看温布尔登网球锦标赛。

图为雅诗阁首席执行官及凯德投资旅宿首席执行官吴洵杰（右）和切尔西足球俱乐部首席营收官施蒂尔斯维格（Casper Stylsvig）在作为球队主场的斯坦福桥球场的合照。（雅诗阁提供）

计划推出球迷体验式住宿配套

雅诗阁首席执行官及凯德投资旅宿首席执行官吴洵杰在斯坦福桥举行的记者会上说：“我们在欧洲建立品牌、管理房地产项目，以及与切尔西足球俱乐部合作，将有助于把更多欧洲客户带入亚洲，以及把亚洲客户带入欧洲。据了解，切尔西足球俱乐部全球6亿名球迷中，很大部分来自亚洲。”

作为切尔西足球俱乐部的官方全球酒店合作伙伴，公司计划提供体验式住宿配套，让球迷有机会与球员交流，参观私人训练场地和主场体育馆等。新加坡可能会是其中一个举办球迷交流活动的亚洲地区。

雅诗阁这次在欧洲签订管理的六个新住宿项目，其中五个为重新塑造的项目。签订新的管理协议后，公司在欧洲城市的据点，从目前的24个增至29个，管理的客房总数量增加14％至约8000个单位。公司在欧洲10个国家管理项目，涵盖奥地利、比利时、德国、荷兰和英国等。

另外，有五个住宿项目的市场是公司第一次进军，包括法国东北部的著名古城科马尔（Colmar）、苏格兰格拉斯哥（Glasgow）、爱丁堡（Edinburgh），以及英国莱斯特（Leicester）和曼彻斯特（Manchester）。第六个管理项目是上述提到、由切尔西足球俱乐部所持有。

配合凯德投资的轻资产策略，雅诗阁逐步转向为业主提供管理住宿业务的服务，少数为公司直接持有的房地产。以管理协议模式经营的业务比率，从10年前的43%增至目前超过80%。

雅诗阁的目标是要在2028年将住宿业务的收费收入翻倍至超过5亿元。