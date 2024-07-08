星期一开盘可关注股票

新数据显示美国劳动力市场疲软，提升了人们对美联储最早在9月份降息的预期。华尔街股市指数上星期五（7月5日）收盘走高，纳斯达克指数和标普500 指数均创下历史新高。

纳斯达克指数上星期五上涨0.90%，标普500指数涨0.54%，道琼斯工业指数涨0.17%。

美国上星期五发布的就业数据显示，6月份就业增长略有放缓，失业率升至两年半以来的最高水平，工资增长也放缓。这增加了投资者对降息的押注。

新加坡海峡时报指数连涨四天后在上星期五小幅回调，闭市跌0.85%或29.07点，收报3410.81点。

以下是星期一（7月8日）开盘可关注的股票：

1. 惠誉评级（Fitch Ratings）已授予凯德印度信托（CapitaLand India Trust）首次长期发行人违约评级（IDR）评级“BBB-”，前景稳定。惠誉称，该评级基于信托在印度的高质量甲级办公楼组合给出，惠誉预计在IT外包服务的强劲需求下，这些办公楼将维持高租用率和租金调升，这抵消了信托不断增加的资产开发和收购风险。

2. 在我国上市的俄罗斯农业公司Don Agro International披露，已签订买卖协议，完成对俄罗斯四家子公司全部股权的出售。完成拟议出售后，公司将不再有任何经营业务，并且已成为根据凯利板规则定义的现金公司（cash company）。根据规则，公司必须将其90%的现金和短期证券存入由新加坡金管局许可和批准的金融机构的托管代理人开设和操作的账户中。公司称正在考虑这一选项。

3. 建利控股（HS Optimus Holdings）宣布与澳大利亚房地产开发和项目管理公司Fathom Developments Pty Ltd签署非约束性谅解备忘录，探索共同开发澳洲维多利亚州特定用途学生宿舍（PBSA）的机会。有关地块占地3745平方米，并靠近墨尔本大学和皇家墨尔本理工大学（Royal Melbourne Institute of Technology）。

4. 精砺控股（Dyna-Mac）披露，根据初步审核，集团截至6月底上半年的净利，预期同比取得显著提升。主要项目完工、生产力提升和营收增加是带动更好业绩的因素。

5. 华中环球（Huationg Global）披露，樟宜东工人宿舍村的合同将在8月底到期。公司提呈延长运营合同的竞标不成功，因此预计本财年宿舍运营业务的收益会比2023财年低。