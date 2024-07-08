新电信和SK电讯合作开发下一代电信技术

新电信（Singtel）和SK电讯（SK Telecom）签署了一份谅解备忘录，将在未来两年内合作建设下一代电信网络，以推动创新、提高网络性能和安全性，并提升客户体验。

新电信星期一（7月8日）发文告宣布这一消息。双方将探索人工智能（AI）和编排工具的使用，并深入研究网络虚拟化和其他技术，为迈向6G奠定基础。

此外，SK电讯和新电信将共同编写一份白皮书，介绍它们在虚拟化、切片（slicing，一种网络虚拟化技术）和网络演进等领域的进展，帮助全球其他电信公司利用5G功能，并为6G做准备。

双方还将合作开发创新解决方案来提升网络能力，如边缘AI基础设施，通过边缘计算减轻云端的计算负担，并结合AI解决方案进行AI推理。文告说，预计这一举措不仅能增强连接性，还能为客户提供独特的AI服务，并使运营商更快地恢复服务，从而改善客户体验。

SK电讯和新电信也是全球电信人工智能联盟（Global Telco AI Alliance, GTAA）的创始成员，成员还包括德国电信（Deutsche Telekom）、阿联酋科技公司e&集团和软银（SoftBank）。今年6月，成员公司签署了一份合资协议，将共同开发专为电信需求定制的多语言大型语言模型（Telco LLM）。