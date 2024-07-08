6月转售组屋价环比升1.8% 三年来新高

本地6月组屋转售价环比上涨1.8%，写下三年多来的新高；交易量则持续放缓，比5月减少13.1%。

根据房地产网站99.co和新加坡房地产联合交易网（SRX）星期一（7月8日）发布的预估数据，6月转售组屋整体价格环比上升1.8%，是自2021年2月环比上涨1.9%以来的最高纪录。6月共有2184个组屋单位转手，比5月减少13.1％，但比去年6月高17.5%。



上月的转售组屋交易量中，四房式单位占多数，达44%，接着依次是三房式（24.8％）、五房式（24.2％）与公寓式（6.9％）。



售价方面，6月的成熟组屋区组屋转售价环比上升2.6%，非成熟组屋区则上升1.3％。从房型来看，三房式单位环比升1.6%，四房式升1.8%，五房式升1.6%，公寓式升1.1%。



6月转售组屋整体价格同比上扬7.3%。从房型来看，三房式同比涨6.5%，四房式7.5%，五房式7.3%，公寓式6.2%。



以超过百万元转手的组屋单位有96个，占6月转售组屋交易量的4.4%，比5月多22个。加冷黄埔有18宗，红山和芽笼各11宗，其余的百万组屋来自大巴窑、碧山、宏茂桥、金文泰、女皇镇、实龙岗、义顺、中央区、后港、勿洛、马林百列、武吉知马、白沙、淡滨尼和兀兰。