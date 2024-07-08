花旗新加坡员工减少500人至8000人

花旗新加坡的员工，包括全职和合约员工，从去年10月的8500人，现减少至8000人。

根据《海峡时报》星期一（7月8日）报道，减少的500个工作岗位，包括管理层和其他专注在亚太市场的职务，其中包括一些区域消费银行业务的职务。花旗已经退出了多个市场的消费银行业务。

花旗银行发言人回复《联合早报》询问时说：“整体员工人数变动涉及到许多因素，包括退休、主动请辞、合同和非雇员资源的需求变化等。”

花旗银行新加坡市场主管潘迪（Tibor Pandi）透露，部分员工已调往新成立的国际部，负责北美以外的业务。

潘迪指出，银行非常重视保持新加坡的人才基础。因此，有不少新加坡人职位更高阶，甚至加入整个南亚地区的业务。（海峡时报）

潘迪说，银行还成立了一些新的部门。他也指出，银行非常重视保持新加坡的人才基础。“因此，我们有不少新加坡人职位更高阶，甚至加入整个南亚地区的业务。”

另外有消息指，花旗考虑减少在亚洲广场第一大厦（Asia Square Tower 1）一层楼的办公楼面积。潘迪说，大多数员工都采用混合工作模式，公司会定期研究优化办公空间的新做法。

去年9月至今年3月的重组期间，花旗新加坡的治理委员会的人数减少了三分之二。

潘迪说：“我们在很短的时间内做了很多事情。这带来了许多改进。管理层级减少了，决策速度加快了，整个公司的治理也变得简单许多。”

在全球，花旗银行超过98％的业务现在由八个层级的管理层负责，之前是13个层级。

花旗在今年初披露，作为提高盈利能力的一部分，将在2026年之前裁减2万个工作岗位，占全球员工总数的8％，至今已经裁减大约7000个职位。

潘迪强调，新加坡仍然是花旗最大的业务基地之一。新加坡是花旗银行全球四大财富中心之一，即使花旗银行出售了在亚太地区大部分市场的消费银行业务，仍保留了新加坡的消费银行业务。

为了迎合财务管理业务的增长，以及企业在区域市场扩张，花旗新加坡也计划招聘更多人加入。