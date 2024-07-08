Volt获实科检测合同 将在本地建立东南亚最大公共电动车快充枢纽

吉宝有限公司（Keppel Ltd）基础设施业务旗下电动车充电解决方案提供商Volt，将在惹兰巴班（Jalan Papan）建立并运营东南亚最大公共电动车快充枢纽。

吉宝在星期一（7月8日）发文告宣布，Volt获得实科检测（Setsco Services）合同，在本地建立并运营电动车快速充电枢纽。该枢纽将由Volt运营长达15年，电器基础设施则由实科检测提供。

这个快充枢纽站中的电动车充电器数量将是全东南亚公共充电站最多的，包括多达80个360千瓦和120千瓦充电的直流充电点。这些充电点分多阶段逐渐建设，供本地电动巴士、电动德士、私召车及其他电动车使用。

该快充枢纽首阶段将包含五个360千瓦的直流电充电点，最多可以为30辆电动巴士或电动车充电。首阶段预计在2026年上半年完成。完全建成后，最多可为80辆电动巴士充电，且最快可以在10分钟充满一辆电动车。

该电动车充电设施将会由Keppel Infrastructure@Changi旗下的运营神经中心（Operations Nerve Centre），利用人工智能和机器学习技术实时远程监控及优化。

本项目预计不会对吉宝本财年的每股净有形资产或每股收益产生重大影响。

此外Volt还中标陆路交通管理局陆交局全资子公司EV-Electric Charging在新加坡部署公共快速充电点的招标。Volt将在2025年前在新加坡10个公共停车场建立并运营电动汽车充电点。