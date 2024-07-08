新款肺炎疫苗更具保护力的证据不足 未纳入全国儿童疫苗计划

我国虽已批准六周至17岁的儿童和青少年，接种最新的肺炎链球菌结合疫苗Prevenar 20，但由于没有足够证据显示，这款新疫苗比现有肺炎疫苗更能保护儿童，政府目前未把它列入全国儿童疫苗计划。

卫生部星期一（7月8日）就Prevenar 20（pneumococcal 20-valent conjugate vaccine，简称PCV20）疫苗回复媒体询问时，做出以上说明。

卫生科学局是在今年5月16日，批准六周大至17岁的儿童和青少年，接种新款辉瑞肺炎链球菌结合疫苗PCV20。

卫生部发言人说，卫生部咨询免疫专家委员会，在考虑本地的疾病量、疫苗的安全、有效性以及成本效益等因素后，定期检讨本地的免疫措施，以及全国免疫计划所纳入的疫苗。

目前，全国儿童疫苗计划（National Childhood Immunisation Schedule）建议，儿童在四个月、六个月以及12个月大时，应接种肺炎链球菌结合疫苗PCV13，以抵御由肺炎链球菌引起的侵入性疾病和肺炎。

卫生部说，目前还没有证据显示，新的PCV20疫苗，对帮助儿童抵御现行肺炎链球菌血清型（serotypes），比PCV13疫苗来得更有效。免疫专家委员会仍建议儿童在全国儿童疫苗计划下，接种PCV13疫苗，PCV20疫苗目前并没有纳入计划中。

卫生部和免疫专家委员会将继续观察有关数据，必要时会检讨肺炎疫苗的接种建议。