本地股市星期一早盘跌0.22%

亚洲各地股市星期一（7月8日）早盘涨跌不一，不过由于美国最新就业数据给股市带来支撑，再加上台湾股市的推动，亚洲股市总体小幅走高。

本地股市上星期四（4日）达到一年来高点后继续回落，截至星期一中午12时，新加坡海峡时报指数跌7.38点或0.22%，报3403.43点。

海指成份股涨跌不一。领涨的是创业公司（Venture）和泰国酿酒（Thai Beverage），截至中午12时分别上涨3.82%和1.14%。

跌幅最大的海指股是扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）和丰树物流信托（Mapletree Logistic Trust），截至中午12时分别下滑1.66%和1.56%。

亚太股市方面，截至中午12时，在台积电4%的涨幅带动下，台湾股市大涨1.7%。东京和首尔股市分别涨0.37%和0.07%。香港跌1.24%，上海、深圳分别跌0.53%和1.22%，悉尼跌0.47%。

上星期五（5日）美国发布的非农就业报告显示，美国6月份就业和工资增长放缓，而失业率升至2021年底以来的最高水平，这提振了投资者对美国联邦储备局9月开始降息的信心。

芝加哥商品交易所集团的美联储观察工具FedWatch显示，美联储9月降息的可能性从数据公布前的66%提高至目前的76%。

高盛分析师预计，美联储在9月份首次降息，并且将在随后的季度中继续降息，直至将最终利率维持在3.25%至3.50%。

受就业数据影响，美国国债收益率上涨，10年期国债收益率从上星期初的4.4930%跌至4.30%。

激石集团（Pepperstone）研究主管韦斯顿（Chris Weston）在一份报告中写道，当前的增长、消费和劳动力数据水平仍表明，如果美联储放松政策，也将是出于风险管理目的，这对风险市场而言是好消息。“而当市场认为美联储需要超越中性利率并刺激经济时，盈利预期通常会被大幅下调，股票市场通常会经历长时间的下跌。”

本周的主要焦点是星期四（11日）的美国消费者价格报告，市场预计总体通胀率将从3.3%放缓至3.1%，核心通胀率稳定在3.4%。

另外，美联储主席鲍威尔可能在本周出席国会时发表观点，另外几位美联储官员也将在本周发表讲话。