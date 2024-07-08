车身贴“Polite”像警车 警令车主移除“装饰”

四年内涉及超过10起交通事故，男子为避开车祸，特意在车身贴上贴纸，把车装饰得像警车，警方下令车主移除“装饰”，并发出严厉警告。

脸书专页SG Road Vigilante于6月15日上载的一则贴文和照片引热议。照片显示一辆白色丰田Alphard休旅车贴上了橘色和蓝色的线条贴纸，车头与车身还贴上了与“Police”（警察）差一个字母的“Polite”（礼貌）。

除此之外，车身还贴有类似新加坡警徽的稻花环贴纸，中间附有一个二维码，只要扫描二维码就会转到冰淇淋店的网站。

车主吴勇威（32岁，译音）告诉《海峡时报》，他发现新加坡的驾驶文化不友好，尤其是在高峰时段。在过去的四年里，他就涉及超过10次的交通事故，因此他希望其他车辆能注意到他的车，避免碰撞。

他指自从5月他在休旅车贴上这些贴纸后，其他司机会减速让他先行。

“我感觉更安全，也更轻松。很多人在车里看到我都会笑，还给我竖起大拇指。这对我来说是一种非常正面的体验。” 另外，他指每天约有20人扫描二维码后转入冰淇淋店的网站。

新加坡警察部队上个月告诉媒体已接获报案，调查正在进行中。

直到近日，警方在与总检察署协商后，7月2日对车主发出严厉警告。根据《2004年警察部队法》，非警务人员穿着 或拥有任何警察制服，或使用任何警察标志，明知可能会让公众误认为他是警察，是一种违法行为。

如果罪名成立，可被判处最高六个月监禁，或罚款最高2500元，或两者兼施。

报道指出，吴勇威在警方的建议下，已去除大部分车身装饰。《新明日报》星期六（5日）已联系吴勇威了解更多详情，但至截稿前未有回复。