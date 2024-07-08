淡滨尼东社区鸡被盗 饲主隔天收红绳绑鸡毛

淡滨尼东的两只社区鸡被盗，鸡笼隔天出现一撮用红绳绑住的鸡毛。饲主因认为这是虐待动物行为而报警，新加坡警察部队证实调查正在进行中。

这起案件发生于上星期一（7月1日），住在淡滨尼22街第273座组屋的刘锦章（63岁，无业）带着社区鸡道夫（Dwarf）和平时一样散步后，将它放回社区花园的鸡笼中。

隔天（2日）清晨，刘锦章发现道夫和另一只母鸡白雪公主（Snow White）的笼子被破坏，笼中的两只鸡也不见踪影，他当即报警。3日下午，刘锦章就在道夫的笼中发现一撮用红绳绑住的鸡毛，他一眼便认出鸡毛来自道夫。

道夫失踪第二天，有人把道夫的尾羽用红绳绑住，放进鸡笼。（罗慎燕提供）

道夫是淡滨尼东有名的社区鸡。2020年，刘锦章的邻居罗慎燕（37岁，自由职业）在教堂附近发现还是雏鸡的道夫。为了让与鸡群走散的道夫活命，罗慎燕决定收留道夫，但她平日需要工作，也没有养鸡的经验，于是就将道夫交由刘锦章照顾，自己则负责购买鸡食和支付兽医费用。

刘锦章接受《联合早报》访问时说，道夫非常通人性，能够听懂大家给它的指令，所以深受街坊喜爱，他想不通为什么会有人要为难道夫。“道夫个头小，并不像其他公鸡那样爱打鸣，但为了防止它骚扰邻居，我们还是将笼子放在朝向公路的一方，甚至特别设立了隔音设备。”

为了不打扰到住户，刘锦章特意将鸡笼背对组屋，还设立隔音设备。（何家炜摄）

刘锦章和罗慎燕回忆，这不是两只社区鸡第一次遭到伤害。去年道夫的眼睛周围出现血迹，兽医说可能是头部遭到创伤；今年2月，刘锦章发现白雪公主的身上被人淋了食用油。刘锦章一直都以为这只是恶作剧，没想到这次竟然有人破坏鸡笼，将两只鸡偷走，第二天还故意将鸡毛送回鸡笼。

“我无法想象是什么样的心态，才会对一只鸡做出这样惨无人道的事。”罗慎燕受访时几度哽咽落泪，她说道夫不见时，她正在上班的路上，听到消息后在公司哭成泪人，接下来的三四天也没有工作的动力。

刘锦章受访时数度红了眼眶，他说道夫对外人来说可能只是一只鸡，但它在疫情期间的陪伴，他早就当道夫是家人了。

新加坡警察部队受询时证实，警方已经接到报案，调查仍在进行中。