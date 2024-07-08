研究：规模较大上市公司气候报告进展良好

一项研究显示，规模较大的上市公司在气候报告方面取得良好进展，分别有96％和100％的公司披露范围一和二的排放，而59％的公司披露范围三排放。

范围一排放是指企业直接产生的排放；范围二指企业运营过程中购买的能源（如电力）所产生的排放；范围三是指企业供应链和价值链中的其他间接排放。

不过，有关气候相关风险和机遇如何影响公司短、中和长期财务表现和状况的详细披露仍不足，这方面表现可进一步加强。

会计与企业管制局（ACRA）和新加坡国立大学可持续金融和绿色金融研究所（Sustainable and Green Finance Institute）星期一（7月8日）联合发布研究。这项研究根据气候相关财务披露工作组（TCFD）框架，分析51家规模较大的上市公司2022财年的气候相关披露。

这些公司截至去年7月4日的市值超过10亿元，78％来自TCFD识别出为受气候变化和向低碳经济转型受影响最大的五个领域，包括金融、能源、运输、材料和建筑，以及农业、食品和森林产品。

研究显示，多数公司（88％）披露与气候相关的实体和过渡风险，但只有近三分之二（61％）披露相关机遇。

只有16％的公司充分披露如何将气候风险纳入财务规划中。研发、资本支出与分配，以及收购与脱售等方面的披露不足，这些与了解气候风险有关的长期战略规划息息相关。