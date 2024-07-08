研究：规模较大上市公司气候报告进展良好

王思颖

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发布 / 2024年7月8日 5:00 PM
会计与企业管制局和新加坡国立大学可持续金融和绿色金融研究所星期一（7月8日）联合发布研究。（档案照片）
会计与企业管制局和新加坡国立大学可持续金融和绿色金融研究所星期一（7月8日）联合发布研究。（档案照片）

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一项研究显示，规模较大的上市公司在气候报告方面取得良好进展，分别有96％和100％的公司披露范围一和二的排放，而59％的公司披露范围三排放。

范围一排放是指企业直接产生的排放；范围二指企业运营过程中购买的能源（如电力）所产生的排放；范围三是指企业供应链和价值链中的其他间接排放。

不过，有关气候相关风险和机遇如何影响公司短、中和长期财务表现和状况的详细披露仍不足，这方面表现可进一步加强。

会计与企业管制局（ACRA）和新加坡国立大学可持续金融和绿色金融研究所（Sustainable and Green Finance Institute）星期一（7月8日）联合发布研究。这项研究根据气候相关财务披露工作组（TCFD）框架，分析51家规模较大的上市公司2022财年的气候相关披露。

这些公司截至去年7月4日的市值超过10亿元，78％来自TCFD识别出为受气候变化和向低碳经济转型受影响最大的五个领域，包括金融、能源、运输、材料和建筑，以及农业、食品和森林产品。

研究显示，多数公司（88％）披露与气候相关的实体和过渡风险，但只有近三分之二（61％）披露相关机遇。

只有16％的公司充分披露如何将气候风险纳入财务规划中。研发、资本支出与分配，以及收购与脱售等方面的披露不足，这些与了解气候风险有关的长期战略规划息息相关。

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