老挝总理宋赛7月9日首次正式访新

新加坡和老挝今年庆祝建交50周年，老挝总理宋赛·西潘敦星期二（7月9日）将首次正式访问我国，并见证两国签署碳信用和教育合作的谅解备忘录。

根据我国外交部星期一（8日）发布的文告，宋赛（Sonexay Siphandone）星期二将会见总统尚达曼、总理兼财政部长黄循财，以及国务资政李显龙。

这是黄循财今年5月出任总理后首次会见宋赛。宋赛于2022年年底就任老挝总理，新加坡是他进行双边访问的第二个亚细安国家。

首次在国会大厦为外国领导人举行欢迎仪式

由于总统府正在翻新，为宋赛举行的欢迎仪式，将改在国会大厦进行。这是我国首次在国会大厦为外国领导人举行欢迎仪式。黄循财也会在星期二设午宴款待宋赛一行。

陪同宋赛访新的老挝部长和高级官员，预计包括自然资源与环境部长本坎·沃拉吉（Bounkham Vorachit）和教育与体育部长普·辛马拉冯（Phout Simmalavong）博士。

老挝是今年的亚细安轮值主席国，恰逢新加坡和老挝建交50周年，两国近来高层级交流频繁。

外交部长维文医生今年1月正式访问老挝，并出席亚细安外长非正式会议，其间会见了宋赛，为两国庆祝建交金禧年拉开序幕。

今年3月至4月，国防部长黄永宏医生、时任贸工部长颜金勇、社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高，以及时任副总理兼财政部长黄循财先后到访老挝，参与相关亚细安部长和理事会会议。人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生，3月也对老挝进行双边访问。