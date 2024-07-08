柯婷文上诉失败 颜欣慧将出战巴黎奥运会

新加坡泳联星期一（7月8日）公布上诉结果，我国泳将柯婷文无缘巴黎奥运会，长距离自由泳女将颜欣慧将出战个人和接力项目。

世界游泳管理机构世界泳联（World Aquatics）日前根据颜欣慧上个月的新加坡全国游泳锦标赛游出的成绩，给予她个人和接力项目参赛资格，颜欣慧当时在女子1500米自由泳交出16分10秒61，距离A标（也称OQT，16分09秒09）只有微小差距。

在颜欣慧的参赛邀请还没来前，世界泳联较早时特准我国多一席豁免名额以出战接力赛。根据世界泳联的接力项目规则，一支团队最多只能派出额外两个没获得个人赛资格的泳手参加，而我国原本的接力代表沈恩夷、沈恩彤、柯敬文和柯婷文这四人中，有三人没有获得个人项目参赛资格。

颜欣慧接受参赛邀请后，我国泳联较早时拿到的豁免名额就不能使用了。我国泳联会长蔡荣俊称他们已向世界泳联极力争取，虽然上诉失败，但他们会尊重这个结果。

世界泳联让新加坡泳联在豁免名额和B标（也称OCT）邀请之间做选择。据新加坡泳联的选拔政策，由于团队没有达到国际泳联接力项目的要求标准，因此以B标被邀请参赛的选手优先被考虑。

其实，三年前的东京奥运会前也出现过选拔争执，当时柯婷文以通用名额（Universality Place）获得奥运资格，颜欣慧则以B标资格被邀请参赛。根据选拔政策，只有在没有选手收到B标邀请才能启动通用名额，我国泳总（未改名前的我国泳联）选拔委员会当年选择了颜欣慧。

不过柯婷文上诉成功，选拔委员会最终推翻了决定，因此柯婷文于2021年和弟弟柯正文以及约瑟林出战东京奥运会游泳项目。

如此一来，本届巴黎奥运会，我国共有五名泳手出战，为陈永进（男子50米和100米自由泳）、沈恩夷（女子100米和200米蛙泳，以及接力赛）、颜欣慧（女子800米和1500米自由泳，以及接力赛）、沈恩彤（接力赛）和柯敬文（接力赛）。

陈永进和沈恩夷都是通过A标直接搭上奥运列车。