淡马锡2024财年投资组合净值增至3890亿元 一年股东回报率1.6%

在美国和印度市场的带动下，淡马锡2024财年投资组合净值增加70亿元至3890亿元，10年期和20年期股东回报率持稳，一年期总回报率由负转正。

淡马锡星期二（7月9日）发布截至今年3月底的2024财年年报时指出，由于中国资本市场表现不佳，部分抵消了上财年的投资组合净值增长。

10年期和20年期滚动股东总回报率分别为6％和7％。20年期回报率不包括2004年，即沙斯（SARS）疫情后的经济复苏时期，回报率因而从前一财年的9％减至7％。

上财年的一年期股东总回报率为1.6％，较前财年的负5.07％，有所回弹。

如果按市值计算（mark-to-market），投资组合净值为4200亿元，比前财年增加90亿元，其中非上市资产带来310亿元价值提升。

非上市资产10年贡献逾1000亿元基金收益和股息

截至今年3月底，非上市资产占淡马锡投资组合52％，2004年的占比是20％。在过去10年，非上市投资组合每年回报率达到9％，高于整体。同时期，非上市资产还贡献了超过1000亿元基金收益和股息派发。

淡马锡国际金融服务投资总裁陈肇敏在媒体发布会上指出，淡马锡的投资以股权为主，无法免于市场波动，近年来更是受到中国市场的影响。作为参考，MSCI中国指数过去三年下跌了46％。

在过去10年，淡马锡净投资570亿元，2024财年投资了260亿元，脱售330亿元，净脱售70亿元。脱售的包括赎回新加坡航空公司（SIA）和兰亭能源（Pavilion Energy）的强制可转换债券和优先股，共100亿元。

相较于前一财年净投资40亿元，淡马锡上财年的投资活动放缓。

陈肇敏说：“美国联邦储备局的货币政策立场于去年最后一季转向，在那之前，我们都预期美国经济将衰退。我们也留意到，中国经济复苏步伐比预期缓慢。”

淡马锡国际副首席执行长谢松辉接受《联合早报》专访时指，无法预测本财年的投资活动会否继续放缓，但从过去10年平均来看，每年都大致维持在250亿元左右。

谢松辉认为，很难精准预测市场的变化，“所以最好的方法是持续投资，和投资我们看好的领域。”