网络安全技能途径计划 鼓励有志从事网安者入行

要让技能创前程运动取得成功，高等教育学府包括培训机构、各行业雇主及个人都要扮演好各自的角色。打造一个完善的精深技能生态系统，如持续鉴定行业所需技能、提供培训课程及去上课学以致用，有助国人在整个职业生涯中，保持竞争力和与时俱进。

教育部长陈振声星期二（7月9日）为一年一度的技能创前程节开幕论坛致辞时，宣布数项由行业主导的新计划。当中包括新加坡电脑学会与13家企业，合作推出的网络安全技能途径计划（Skills Pathway for Cybersecurity）。

这项以雇主为中心、行业主导的新计划，获新加坡网络安全局、资讯通信专才协会支持。

有意投身网路安全行业的个人包括中途转业者，只要完成指定基础课程，就可获13家参与计划的企业及机构如新科工程 、新电信、新航及淡马锡，给予实习和面试机会，以担任四个初级职位。它们包括网络安全运营中心分析师、网络事件回应和取证分析师、网络威胁情报分析师及网络渗透测试人员。

陈振声说，除了有意入行者可从中受益，参与计划的雇主也有机会接触更广泛的人才库，以满足业务需求，让劳资双赢。

此外，精深技能发展局的技能发展伙伴，也善用高等教育学府推出的微型证书课程，协助成人学员更上一层楼。例如，新加坡工程师学会通过可持续发展特许工程师认证，与企业合作列出所需关键技能，及鉴定有哪些微型证书课程涵盖这些技能。

完成关键技能微型证书课程，及通过工程师学会专业评估者，将被授予可持续发展特许工程师资格。

今年的技能创前程节，从即日起至8月21日举行，全岛在这期间将举行约140场包括技能创前程路演等活动，鼓励国人终身学习及企业投资在雇员技能发展上。欲知更多活动详情，可浏览SkillsFuture.gov.sg/Festival。