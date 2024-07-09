本周，鲍威尔将在美国国会听证会就半年度货币政策报告接受议员质询，市场密切关注鲍威尔在国会的言论，以寻找降息线索。美国股市星期一（7月8日）闭市涨跌互现。标普500指数微涨0.1％，纳斯达克综合指数上扬0.28％，道琼斯工商指数下跌0.08％。

海指上周大涨后，本周第一个交易日出现技术性回调，新加坡海峡时报指数星期一闭市下滑，收报3404.47点。

以下是星期二（9日）可关注的股票：

1. 翱兰集团（Olam Group）子公司翱兰食品原料（Olam Food Ingredients）获得首笔10亿7500万美元（约14亿5060万新元）的美元和人民币双货币贷款。贷款将用于子公司的现有贷款再融资和公司支出。

2. 豪利控股（Oxley Holdings）宣布，公司在7月8日全额赎回到期的1亿3300万元的票据，票据利息为6.9％。此外，公司还透露位于金边的香格里拉酒店将于年底开业，而位于吉隆坡市中心的Oxley Tower KLCC将于明年初竣工。

3. 康盛医疗集团（Thomson Medical Group）宣布，集团将把几个现有票据整合，发行总额2500万元，2028年到期，利息为5.5％的票据；以及总额2000万元，2027年到期，利息为5.25％的票据。

4. 惠誉评级（Fitch Ratings）已授予凯德印度信托（CapitaLand India Trust）首次长期发行人违约评级（IDR）评级“BBB-”，前景稳定。

5. 在我国上市的俄罗斯农业公司Don Agro International披露，已签订买卖协议，完成对俄罗斯四家子公司全部股权的出售。完成拟议出售后，公司将不再有任何经营业务，并成为凯利板规则所定义的现金公司（cash company）。