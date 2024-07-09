王明星掌控的旅店置业在刁曼新开豪华酒店

房地产大亨王明星掌控的旅店置业（HPL）在刁曼的豪华酒店The Boathouse Pulau Tioman于7月1日开业。

旅店职业旗下HPL Hotels & Resorts的文告说，酒店位于刁曼西南海岸，面积超过3万平凡公尺，由31栋别墅组成，建筑材料取自当地的可再生木材。

这里主要吸引来自新加坡、马来西亚、欧洲、北亚和印度的旅客，客房起价每晚1200令吉（约340新元）。

该项目是公司旗下的第五家精品酒店。其他三家分别位于马来西亚的马六甲、金马仑高地和兰卡威，第四家位于泰国普吉岛。在亚太地区，HPL还管理另外11家酒店，包括位于新加坡、吉隆坡和莎亚南（Shah Alam）的凯煌酒店（Concorde Hotel ）及度假村，以及位于槟城、巴厘岛和芭堤雅的硬石酒店（Hard Rock Hotel）。

刁曼是著名的潜水胜地，除旅店置业新开业的酒店外，岛上还有另外两家高档酒店，分别是四星级的Berjaya Tioman，以及Samadhi Retreats经营的Japamala Tioman。

目前，岛上每年接待约20万游客。当局预计，随着机场设施改善，这里的游客人数将会增加。

截至发稿，旅店置业股价维持在3.56元。