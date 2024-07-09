亚洲股市周二早盘涨跌互现 海指起8.03点

市场静待鲍威尔在美国国会听证会就货币政策等热点议题做出发言，以及美国企业财报季开启。亚洲股市星期二（7月9日）早盘涨跌互现。新加坡海峡时报指数截至中午12时上扬8.03点或0.24％，报3295.97点。

美国股市三大股指星期一（8日）闭市各有涨跌。标普500指数微涨0.1％，纳斯达克综合指数上扬0.28％，道琼斯工商指数下跌0.08％。

新加坡股市14只海指成份股上涨，泰国酿酒（ThaiBev）、新翔集团（SATS）和新电信（Singtel）领涨，涨幅分别为2.27％、2.01％和1.41％。

10只海指成份股下跌，领跌的分别是海庭（Seatrium）、扬子江船业（Yangzijiang Shipbuidling）和丰树物流信托（Mapletree Logistics Trust），跌幅分别为4.17％、2.09％和1.59％。

鲍威尔将在本星期二和星期三（10日）在国会发表货币政策证词，阐述美联储如何在不引发衰退的情况下，将通胀率降至2％的目标。根据彭博汇编的掉期数据，市场预计今年有可能降息两次，第一次降息在9月份的可能性约为70％。

澳大利亚联邦银行（Commonwealth Bank of Australia）策略师卡罗尔（Carol Kong）指：“随着近期经济增长和劳动力市场出现疲软迹象，市场将密切关注鲍威尔是否会就降息时机给出任何暗示。如果鲍威尔的言论被视为鸽派，市场对9月份降息的预期可能会上升，美元可能会进一步下跌。”

美国不少大型银行将自本星期五（12日）起拉开第二季度财报季的序幕。Nationwide Funds Group的投资研究主管哈克特（Mark Hackett）说：“随着本周财报季开启，投资者应准备好看到一些’波动’，但一旦企业恢复回购，市场可能会再度攀升。”

中国6月份的消费价格指数（CPI）数据将于本星期三公布，根据《证券日报》调查的分析师的预计，由于猪肉价格上涨，CPI数据将比去年同期有所上升。