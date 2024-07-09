黄循财：新加坡和老挝合作把地理局限变为互利机会

老挝和新加坡，一个是内陆国家，一个是岛屿国家。尽管地理环境不同，两国在再生能源领域的合作，却能把地理上的局限转化为互利的机会。接下来，两国还将在碳信用开拓新合作，共同推动实现气候目标。

老挝总理宋赛·西潘敦（Sonexay Siphandone）星期二（7月9日）正式访问我国。总理兼财政部长黄循财在为他设的午宴上致祝酒词时说，虽然老挝陆地面积比新加坡大得多，但两国人口规模相似，也都须要克服地理限制。

黄总理说，作为内陆国家，老挝没有直接出海的通道；新加坡则是四面环海的岛国，得通过狭窄的水道，通向航运和海上航线。不过，双方在再生能源领域的合作，证明两国可以把地理挑战，转化为互利的机会。

立志成为“东南亚蓄电池”的老挝，是亚洲最大电力出口国之一。新加坡、老挝、泰国和马来西亚，2022年启动电力一体化项目（简称LTMS-PIP），助力老挝出口丰富的绿色能源，包括出口多达100兆瓦的再生水电到新加坡。这也是我国首次进口再生能源。

黄总理说，我国期待项目在第二阶段进一步加强和扩展。“这个项目将为亚细安电网奠定基础，以深化亚细安能源的互联互通，加强本区域的能源韧性。”

第44届和第45届亚细安峰会，今年10月在老挝举行，黄总理届时将前往万象出席峰会。这将是他出任总理后，首次参与亚细安峰会。

午宴前，黄总理和宋赛也在国会大厦见证两国签署谅解备忘录，包括一项符合《巴黎协定》第六条的碳信用合作谅解备忘录。

黄总理说，新加坡期待与老挝紧密合作，缔结具法律约束力的碳信用合作执行协议，以互惠互利的方式进一步加强两国联系。“这将协助我们实现气候目标、推动投资、创造就业机会、促进可持续发展，以及鼓励采用洁净科技。”

《巴黎协定》第六条允许各国通过自愿转让碳信用等方式，合作达成各自定下的国家自主贡献目标，也就是减少排放和应对气候变化的行动计划。

根据备忘录，新老两国将相互交换有关碳市场机制的最佳实践方式和知识、确定互惠互利的项目，以及合作进行可支持两国达成国家自主贡献目标的碳信用项目。

由于总统府正在翻新，为宋赛举行的欢迎仪式在国会大厦进行。宋赛（左）随后也与黄循财总理一起见证两国的谅解备忘录签署仪式。（蔡家增摄）

两国也更新了2018年签署的教育合作谅解备忘录，加强教育机构之间的学生交流和联系、交换教育领域的信息、最佳做法和经验，以及向符合条件的学生推广和提供学术奖学金。

宋赛在致祝酒词时重申，老挝致力于与新加坡政府共同加强双方的政治和经济合作，造福两国人民。

他说，双方为此同意在现有的电力一体化项目下推动洁净能源发展，确保能源安全的同时，协助扩大电网向新加坡供电。双方也将合作促进食物供应，满足日益增长的粮食需求，并推动贸易和投资增长。

新加坡和老挝今年庆祝建交50周年，黄循财和宋赛在午宴上，公布了两国为此共同设计的标志。

两国为庆祝建交50周年共同设计标志，融合新加坡和老挝国旗的主要元素。（新加坡、老挝外交部提供）

标志融合两国国旗的主要元素和颜色，即新加坡国旗的新月和五星，以及老挝国旗的圆月，并以红和蓝为主色。标志还加入了代表金禧年的金色。

此外，数字“5”和“0”融为无限符号，象征两国伙伴关系生生不息。