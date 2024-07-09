淡马锡继续看好美印 审慎看待中国

除新加坡外，美国依旧是淡马锡的主要投资目的地，并表示看好印度，对于中国则持审慎态度。

根据淡马锡星期二（7月9日）发布的2024财年年报，按基础资产划分，新加坡占整体投资组合27％，接着是美洲（22％）、中国（19％）、欧洲、中东与非洲（13％）、亚太平洋（不包括新加坡、中国和印度，12％），以及印度（7％）。

其中，印度的占比于2004年只有1％，2014年增至5％。淡马锡国际金融服务投资总裁陈肇敏指出，淡马锡加大了在印度的投资力度。“我们在医疗保健和金融服务领域看到了更多机会，这有助于提高我们的长期回报率。”

她也强调，淡马锡虽着重多元化，投资组合中有一半以上的公司，总部设在新加坡。

自2016年以来，淡马锡的投资以四个长期结构性趋势为主导，分别是数码化进程、可持续生活、未来新消费和更长的寿命。这四大趋势的投资占比，从2016年的13％稳步增加到39％。

陈肇敏透露，淡马锡过去一年在消费、金融服务、医疗保健和科技领域进行了大量投资。

包括能源与资源的交通与工业领域，现占整体投资组合22％，接着是金融服务（21％）、电信、媒体与科技（18％），及消费与房地产（15％）。

谈到淡马锡的投资布局与展望，陈肇敏说，美国仍然是主要投资目的地。

“我们将重点关注人工智能的推动者和采用者，以及受益于美国产业政策的企业。我们在欧洲也看到了投资机会，尤其是在绿色转型和领先全球的企业。”

在亚洲，淡马锡将继续加大对印度的投资。陈肇敏指出，印度的内需市场庞大且不断增长，该国也是供应链多元化的受益者。

至于中国，陈肇敏则表示审慎看待，淡马锡会继续留意中国政府推出的振兴经济政策。