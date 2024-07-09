双边贸易额去年增7.8% 新沪开启数码经济领域合作

新加坡和上海之间的经济联系继续加强，去年两地贸易总额同比增长7.8%。双方未来将开启在数码经济领域的合作。

新沪全面合作理事会第五次会议星期二（7月9日）在上海举行，我国文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉在会上致辞。

唐振辉去年接任该理事会新方联合主席。他说，自2019年成立以来，新沪全面合作理事会促进两地更多商业和投资流动，在共同利益领域更深入合作，并推动两地更频繁人员往来。

他说，尽管全球环境存在不确定性，新加坡与上海之间的经济联系仍在稳步发展，新加坡企业仍有兴趣在上海和长三角地区发展业务。

去年新沪贸易总额同比增长7.8%，新加坡对上海的累计投资超过250亿美元（337亿新元），投资项目超过6300个。

另一方面，对于寻求东南亚增长机遇的上海公司来说，新加坡是一个天然的跳板和值得信赖的合作伙伴。截至目前，上海企业已在新加坡累计开展500多个项目，比去年增加三成。

在此基础上，新沪两地未来将开启在数码经济领域的合作。

2017年以来，新加坡的数码经济复合年增长率达到近13%，超过整体经济的增长速度。上海的数码经济预计2025年将达到3万亿元人民币（5571亿新元），占地区生产总值的六成以上。

根据新加坡企业发展局文告，两地的合作重点包括通过电子提单简化贸易流程，促进数码贸易；推动建立跨境数据流动机制，促进可信商业数据流动等。

今年的新沪全面合作理事会是冠病疫情后首次在上海举行。唐振辉与沪方联合主席、上海市长龚正共同见证两地签署15项合作协议，涵盖数码经济、城市规划、金融服务等领域。

贸工部兼文化、社区及青年部高级政务部长刘燕玲和上海副市长华源也出席会议，并进行重点成果工作报告。