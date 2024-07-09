淡马锡可持续发展相关投资达440亿元 加强投资组合的韧性

淡马锡与可持续发展有关的投资已达到440亿元，占净投资组合的12％，这方面的发展有助它加强投资组合的韧性。

它继续承诺到2030年时把投资组合的净碳排放量总和减少到2010年排放水平的一半，并且正在采取积极步骤逐步地扩展和改进可持续发展战略。

淡马锡星期二（7月9日）发布了它的首份可持续发展报告，并透露以上信息。

它说：“可持续发展是我们所做一切的核心，从我们实现长期可持续回报的任务，到我们本身如何运营、塑造投资组合、使投资组合公司参与，及至建设可持续发展业务的战略。”

440亿元是投资于符合可持续生活趋势的公司，这些公司的产品与服务旨在实现环境与社会目标，以及将从可持续发展受惠。这些投资，分布于七个增长领域：食品、水、废弃物、能源、材料、清洁交通和建筑环境。

它们分成两类，其中380亿元是投资在专注于可持续发展的公司，它们的产品和服务对淡马锡的长期愿景，意即净零排放、自然向好（nature positive）和包容性增长，有正面的贡献。这类公司包括DeHaat、Solugen和Fairmat。

其余60亿元是属于气候转型投资，是投资于高碳排放行业、但正在转型到对气候目标有正面贡献的产品和服务。这类公司包括胜科工业（Sembcorp）和TOPSOE。

2024财年碳排减少22%

淡马锡在2024财年把投资组合的碳排放量减少22％或600万公吨二氧化碳当量（tCO2e），减至2100万公吨。它继续承诺到2030年时实现把排放量减至1100万公吨的目标。

淡马锡也将继续评估可持续发展方面的风险和机遇、使投资组合公司减排、落实淡马锡本身的减排目标以及携手各伙伴支持可持续发展。

它指，这个可持续发展战略有助淡马锡建设一个具有韧性和前瞻性的投资组合，以实现长期可持续的回报。