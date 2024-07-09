同济医院求诊者凌晨放物品霸位 公众诉不公平

同济医院社区诊所候诊乱象未见改善，有人凌晨5时前就到场放置水瓶等物品霸位，公众诉不公平。

《新明日报》去年曾报道，同济医院位于武吉巴督的社区诊所外，有阿叔阿嫂求诊时利用塑料袋、水瓶、背包等物品霸位排队，让其他正常排队看诊的公众难以接受。

居民黄女士（68岁，退休）日前联系《新明日报》，指该诊所外的霸位乱象不仅没有解决，随着看诊人数增加，似乎变得更严重。

她说，不久前一大早就到诊所外排队，却发现门口的长椅上摆放着各类物品，却没人在排队。

“有一次我凌晨5点前就到了，发现椅子上放满了霸位物品。他们凌晨霸早上的位，早上霸下午的位，这对我们辛苦排队的人不公平。”

居民：曾等六个小时才看到医生

黄女士也透露，受霸位影响，她经常拿到靠后的号码，最久的一次等了六个小时才看到医生。

根据她提供的照片，公众用来霸位的物品五花八门，包括水瓶、药罐、饮料、雨伞等。

记者星期一（7月8日）下午走访该诊所，上门看诊者也证实，并表示已经司空见惯。

马女士（67岁，收银员）说，霸位的人在诊所开门前到来，放下私人物品就离开。“他们等到诊所开门时才回来，然后向职员取候诊号码。这样既能拿到号码又不用亲自排队。”

马女士说，对方通常都是几个人一起来霸位，自己也拿他们没办法。

同济医院的告示提醒公众不得霸位、插队或替人占位。（余明飞摄）

其他受访居民也斥责霸位的行为，称多数选择提早到场排队，避免与霸位者直接起冲突。

据了解，诊所一天分上下午两个看诊时段，分别在早上7时30分和中午12时30分开放及分发号码。

同济医院告示 提醒排队守规矩

同济医院诊所主管曾志豪受访时说，诊所开业至今四次更换告示，提醒排队公众守规矩。

“我们知道霸位问题，也尽力尝试解决，但我们工作时难以兼顾外面的情况。”

曾志豪说，医院的精力主要集中在看病上。

过去有病人以病情重，或帮朋友排队为由而提前霸位，诊所至今已四次更换告示。

最新告示提醒公众不得霸位、插队或替人占位，发现违规者可向柜台人员举报。