碧山居民指隔壁单位 夜传敲墙声扰眠

女居民指隔壁单位夜传哭闹、敲墙声，影响夫妇睡眠。邻居称小孩哭闹难以抑止，为避免制造噪音已改睡地上。

住在碧山13街第171座二楼居民赵女士（51岁，文员）向《新明日报》申诉，她与丈夫在2014年搬入，得知隔壁邻居把单位出租，至今已换过至少三组租客，最新搬入租户的吵杂声令他们晚上无法安睡。

“他们家中有两个小孩，孩子的吵闹声我们还可以勉强接受，只是主人房每次传出敲打墙壁的声响，甚至凌晨两三点都有噪音，让人无法忍受。”

她多次找隔壁租户尝试好好沟通，但毫无结果。

“我们已经尽量忍了，但噪音严重影响睡眠，有时早上5点多就被吵醒。我跟丈夫上班时都没有精神。”

她说，租户曾解释是楼上制造的噪音，但她却发现，每当该租户不在时，家里就变得安静许多。赵女士有时用房内的按摩棒敲回墙壁，希望提醒对方停止。

记者星期一（7月8日）走访，涉事租户拉杰什（32岁，工程师）受访时说，他与三名好友在2022年就租下这个单位。他姐姐、姐夫与两名孩子今年4月时从印度飞来探访，只会居住三到四个月，来临星期六（13日）就离开。

“姐姐的孩子才一岁和四岁，我们也尽量控制他们，但是有时候真的很难。他们也怕打扰到邻居，因此睡地上，减少床头碰撞墙壁的次数。”

他也称，可能墙壁比较薄，他们外出也会轻轻关门，不想与邻居起纠纷。

赵女士称寻求社区调解中心介入，但因屋主没有回应，暂时无法进行调解。