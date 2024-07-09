国际学生入学考试报名首日 平台遇技术故障

国际学生入学考试星期二（7月9日）开放报名，却因系统故障导致家长无法登入。

新学年的国际学生入学考试（Admissions Exercise for International Students，简称AEIS）原定星期二早上9时，开放让有意入读本地小二至小五，以及中一至中三的国际学生的家长报名申请。

申请截止日期为7月22日中午。如果考试名额已满，则提前截止。

然而，教育部在网站上公告，新加坡考试与评鉴局（SEAB）的考生门户网站遇到一些技术问题，不仅国际学生入学考试，“回归新加坡人入学计划”的中学入学考试报名作业也受影响。

公告说：“我们的客户服务热线接到大量来电。我们寻求你的理解与耐心，请查看这个页面以获取最新信息。一旦技术问题得到解决，我们将更新这个页面。”

截至星期二下午4时，考生门户网站尚未恢复正常。

教育部在网站上公告，新加坡考试与评鉴局（SEAB）的考生门户网站，遇到一些技术问题。（教育部网站截图）

此外，一些家长也反映，他们也无法创建报名账号。

协助留学生为AEIS备考的补习中心负责人陈艳告诉《联合早报》，约有10名家长星期二相约到补习中心一起准备报名，却碰上平台故障。

她说，这是补习中心开业10年来第一次遇到这样的情况，但由于是报名首日，在场家长都保持冷静，等待平台恢复后第一时间为子女报名。

家长孙敏（48岁）受访时说，她和11岁女儿7月初从中国来到新加坡，为报名AEIS做准备。从星期二早上9时开始，她每隔10分钟到15分钟就会刷新页面，等待平台恢复运作。

“这是女儿第二次报名AEIS，如果这次无法成功报名，我们会感到很遗憾，但会继续等待下一次机会。”