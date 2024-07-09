3万7000人领取免费储值易通卡和NETS万捷通卡

3万7000名在今年1月转用新易通的乘客，免费领取了储值易通卡和NETS万捷通卡，占可免费领卡人数的约13％。

陆路交通管理局星期二（7月9日）提供给《联合早报》的数据显示，29万6000名可领取免费储值易通卡和NETS万捷通卡（FlashPay）的成人当中，3万7000人在上个月30日的最后期限前，领了新卡。

据早前宣布，那些在今年1月9日至22日间，从成人储值卡式票务系统（card-based ticketing）转用新易通（SimplyGo）的成人乘客，可在3月18日至6月30日，到全岛44个售票处，领取新卡。

两套系统之间最大的差异，在于储值系统能让乘客在入闸时，直接看到扣除的车资和卡内余额；新易通系统则无法立即显示这些信息，乘客须下载应用才能查看。

至于优惠车资卡乘客，约6万7000名在1月22日或之前转用新易通的乘客，已获当局邮寄的储值易通卡。陆交局说，在这批乘客当中，3万8000人或约等于57％启用了新卡。

整体而言，目前约71％的成人车资交易，使用的是新易通系统，包括易通卡和银行卡。

陆交局原先计划从6月1日起，全面从现有的储值系统，过渡至新易通系统，不再允许乘客使用成人易通卡和NETS万捷通卡（FlashPay）来支付公共交通车资。

此消息在1月9日公布后，随即引起公众不满，交通部长兼财政部第二部长徐芳达于是在同月22日，宣布暂时取消过渡至新系统的决定。