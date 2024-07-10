肯尼斯称病无法飞回新加坡 当局指应依法回国助查

革新党秘书长肯尼斯称自己患重病无法飞回新加坡，而非不愿配合有关散播假信息的调查，反而是有关机构没有另作安排。当局回应说，肯尼斯没有披露病情细节，他也应该根据法规回到新加坡助查。

今年65岁的肯尼斯，7月4日第八次在防止网络假信息和网络操纵法令（Protection from Online Falsehoods and Manipulation Act，简称POFMA）下接到更正指示，POFMA办公室和警方已分别对他展开调查。当局指出，自今年4月起就开始联络肯尼斯，但他没有出席约谈，也没协助调查。

7月6日，肯尼斯在脸书发文回应道，他收到约谈时人在英国，身体情况不允许他乘坐长途班机。尽管如此，他与当局保持沟通，也在时限内答复，反而是当局没有为他作出其他安排。

他透露，自己患有深静脉血栓阻塞（DVT）、双侧肺栓塞（pulmonary embolism）等重病，肺炎也痊愈不久。他并没有意思潜逃或逃避任何义务。

警方和POFMA办公室发言人星期三（7月10日）联合答复《联合早报》询问时说，当局注意到肯尼斯在7月6日发表的脸书贴文。“我们不了解具体的医疗情况，因此无法对此发表评论。肯尼斯在公开发表相关的脸书帖子前，并没有向相关机构提供任何有关他病情的细节。”

两机构的发言人说，肯尼斯应知道，如同其他受调查者一样，他应在新加坡配合调查。刑事诉讼法明确规定了调查的进行方式。

当局希望肯尼斯能给予他在国外所需的时间，以便让当局能考量如何进行调查的下一步骤。