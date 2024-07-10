星期三开盘可关注股票

美联储主席鲍威尔在国会听证上警告长期维持高利率的风险，市场认为，这可能暗示了美联储正在考虑放松政策立场。美国股市星期二（7月9日）闭市起落参半。标普500指数微涨0.07％，纳斯达克综合指数上扬0.14％，道琼斯工商指数下跌0.13％。

在标普500指数于星期一（8日）再创新高后，多数亚太股市随之受到带动，新加坡海峡时报指数星期二闭市收高，报3426.09点。

以下是星期三（10日）可关注的股票：

1. 第二房地产（Second Chance Properties）开市前申请暂停交易，有消息待宣布。

2. 日本食品控股（Japan Foods）发布的最新年报显示，公司在2024财年净亏损50万元，而上一财年则录得净利润410万元；营收为8640万元，高于上一财年的7850万元；每股亏损0.28分。公司建议派发每股0.2分的年终股息。

3. 星狮地产（Frasers Property）全资子公司Frasers Property Treasury获得总值约9亿零400万元，为期五年的双额度可持续挂钩贷款。这包括一笔4亿零700万澳元，以及一笔4亿零700万美元的贷款；款项将用于现有贷款再融资，以及营运资金与一般企业用途。

4. 翱兰集团（Olam Group）说，通过子公司翱兰农业（Olam Agri）收购Namoi棉花（Namoi Cotton，简称Namoi）全部股份的要约截止日期，已延长至8月13日晚上7时（悉尼时间）。

5. 津药达仁堂（Tianjin Pharmaceutical Da Ren Tang）说，其控股股东天津市医药集团有限公司持有的7000万股已于星期一解除冻结。

6. 辉联集团（Vibrant Group）答复新交所询问时说，2024财年250万元的减值转回，主要来自Vibrant Pucheng和Figtree Holdings Limited这两家联营公司。据集团评估，Vibrant Pucheng截至今年4月底的可收回金额为100万元（2023财年为80万元）。集团在Vibrant Pucheng投资的结存价值已考虑到本财年集团120万元的亏损，与100万元的可收回金额相比，集团2024财年的减值转回为140万元。

7. 新加坡交易所监管公司（SGX RegCo）已指示雅族网络集团（YuuZoo Networks Group）除牌，于星期五（12日）上午9时生效。自2018年3月，公司股票已暂停交易；自2019年2月14日，公司也未发布任何财报。此后，公司没有向新交所监管公司提交任何可接受或令人满意的恢复交易计划书。根据公开记录，公司已解散。